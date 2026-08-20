Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist die maximale Dauer einer totalen Sonnenfinsternis und warum?

Die maximale Dauer einer Finsternis ergibt sich aus der genauen Position von Sonne, Mond und Erde zum Zeitpunkt der Finsternis, insbesondere aus der aktuellen Entfernung des Mondes von der Erde (also der Größe der Mondscheibe am Himmel). Natürlich spielt auch die Geometrie eine Rolle, also wie der Mond genau vor der Sonne vorüberzieht. Theoretisch ist eine maximale Dauer der totalen Phase von 7 Minuten und 32 Sekunden möglich. Die Sonnenfinsternis mit der längsten Dauer in diesem Jahrhundert fand mit 6 Minuten und 39 Sekunden am 22. Juli 2009 statt. Auch die Sonnenfinsternis im August des kommenden Jahres hat noch eine beachtliche Länge: Die Dauer der totalen Phase liegt in Ägypten bei 6 Minuten und 23 Sekunden.

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