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Könnte ein Astronaut vom Lagrange-Punkt
L2 aus eine ringförmige Sonnenfinsternis sehen?
Ja, das könnte er, obwohl die Rolle des Mondes dabei von der Erde eingenommen
werden und man vielleicht eher von einem Erdtransit vor der Sonne sprechen
würde. Der Lagrange-Punkt L2 befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der
Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite auf der verlängerten Linie von der
Sonne zur Erde. Die Erde ist aus dieser Position etwas kleiner als die Sonne.
Am Lagrange-Punkt L2 befindet sich beispielsweise das Weltraumteleskops
James Webb. Allerdings umkreist Webb diesen Punkt in
vergleichsweise großem Abstand. Ein Grund dafür ist, dass Webb eben
keinen Transits der Erde vor der Sonne - bzw. den dadurch verursachten
Temperaturschwankungen - ausgesetzt sein soll. Zudem fällt so immer ausreichend
Sonnenlicht auf die Solarzellen. (ds /
19. August
2026)
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