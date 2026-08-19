Könnte ein Astronaut vom Lagrange-Punkt L2 aus eine ringförmige Sonnenfinsternis sehen?



Ja, das könnte er, obwohl die Rolle des Mondes dabei von der Erde eingenommen werden und man vielleicht eher von einem Erdtransit vor der Sonne sprechen würde. Der Lagrange-Punkt L2 befindet sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite auf der verlängerten Linie von der Sonne zur Erde. Die Erde ist aus dieser Position etwas kleiner als die Sonne.

Am Lagrange-Punkt L2 befindet sich beispielsweise das Weltraumteleskops James Webb. Allerdings umkreist Webb diesen Punkt in vergleichsweise großem Abstand. Ein Grund dafür ist, dass Webb eben keinen Transits der Erde vor der Sonne - bzw. den dadurch verursachten Temperaturschwankungen - ausgesetzt sein soll. Zudem fällt so immer ausreichend Sonnenlicht auf die Solarzellen.



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