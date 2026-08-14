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Mit den beiden Marsmonden müsste es ja
auch Sonnenfinsternisse geben. Wie sehen die aus?
Es gibt auf dem Mars keine Sonnenfinsternisse, wie wir sie auf der Erde
kennen. Entscheidend für unser Sonnenfinsterniserlebnis ist ja, dass Mond und
Sonne an unserem Himmel praktisch die gleiche Größe haben. Auf dem Mars sind die
Verhältnisse anders: Zwar kommt es recht häufig vor, dass einer der beiden
Marsmonde von der Marsoberfläche aus gesehen vor der Sonne vorüberläuft,
allerdings sind Phobos und Deimos viel zu klein, um die gesamte Sonnenscheibe
bedecken zu können. Deswegen handelt es sich streng genommen lediglich um
Transits.
Marsrover und Marssonden konnten solche Mars-"Sonnenfinsternisse" schon
wiederholt beobachten. Das Bild oben stammt vom Marsrover Perseverance
und zeigt einen Transit des Marsmondes Phobos vor der Sonne am 8. Februar 2024.
(Bild: NASA / JPL-Caltech / ASU /
MSSS / SSI / ds /
14. August
2026)
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