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Mit den beiden Marsmonden müsste es ja auch Sonnenfinsternisse geben. Wie sehen die aus?


Phobos

Es gibt auf dem Mars keine Sonnenfinsternisse, wie wir sie auf der Erde kennen. Entscheidend für unser Sonnenfinsterniserlebnis ist ja, dass Mond und Sonne an unserem Himmel praktisch die gleiche Größe haben. Auf dem Mars sind die Verhältnisse anders: Zwar kommt es recht häufig vor, dass einer der beiden Marsmonde von der Marsoberfläche aus gesehen vor der Sonne vorüberläuft, allerdings sind Phobos und Deimos viel zu klein, um die gesamte Sonnenscheibe bedecken zu können. Deswegen handelt es sich streng genommen lediglich um Transits.

Marsrover und Marssonden konnten solche Mars-"Sonnenfinsternisse" schon wiederholt beobachten. Das Bild oben stammt vom Marsrover Perseverance und zeigt einen Transit des Marsmondes Phobos vor der Sonne am 8. Februar 2024. (Bild: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / SSI / ds / 14. August 2026)

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