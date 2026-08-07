Wenn Neutrinos nicht mit normaler Materie wechselwirken, werden sie dann auch von Schwarzen Löchern nicht behindert?



In jeder Sekunde durchlaufen uns und die Erde unzählige Neutrinos, weil diese elektrisch neutralen Elementarteilchen nur äußerst schwach mit anderer Materie wechselwirken. Ein Schwarzes Loch allerdings ist auch für Neutrinos ein ganz besonderes Objekt: Hier hat man es nämlich nicht mit einem festen Körper wie der Erde oder einem Stern zu tun. Sobald ein Neutrino den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs überschritten hat, gibt es für das Teilchen kein Weg zurück oder aus dem Einflussbereich des Schwarzen Lochs hinaus.



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