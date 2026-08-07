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Wenn Neutrinos nicht mit normaler
Materie wechselwirken, werden sie dann auch von Schwarzen Löchern nicht
behindert?
In jeder Sekunde durchlaufen uns und die Erde unzählige Neutrinos, weil diese
elektrisch neutralen Elementarteilchen nur äußerst schwach mit anderer Materie
wechselwirken. Ein Schwarzes Loch allerdings ist auch für Neutrinos ein ganz
besonderes Objekt: Hier hat man es nämlich nicht mit einem festen Körper wie der
Erde oder einem Stern zu tun. Sobald ein Neutrino den Ereignishorizont eines
Schwarzen Lochs überschritten hat, gibt es für das Teilchen kein Weg zurück oder
aus dem Einflussbereich des Schwarzen Lochs hinaus. (ds /
7. August
2026)
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