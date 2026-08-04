Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Stellen die Perseiden eine Gefahr für Satelliten dar?


Die größte Gefahr für Satelliten und Raumschiffe sind nicht die bekannten großen Meteorströme, sondern die vielen einzelnen Meteoriden, die sonst noch durch das All schießen und praktisch zu jeder Zeit einschlagen können. Der Meteorschauer der Perseiden, der in der kommenden Woche sein Maximum erreicht, stellt aber durchaus eine Gefahr für Satelliten und Raumfahrzeuge dar. Man versucht, das Risiko zu minimieren, indem man gefährdete Satelliten beispielsweise so dreht, dass sie für den Schauer eine möglichst geringe Angriffsfläche bieten. Außenbordeinsätze versucht man so zu planen, dass die Gefahr eines Treffers für die Astronautinnen oder Astronauten möglichst gering ist. Die NASA hat beispielsweise die Meteorströme immer im Blick und liefert entsprechende Vorhersagen, um einen möglichst sicheren Betrieb zu gewährleisten. (ds / 4. August 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.