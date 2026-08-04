Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Stellen die Perseiden eine Gefahr für Satelliten dar?

Die größte Gefahr für Satelliten und Raumschiffe sind nicht die bekannten großen Meteorströme, sondern die vielen einzelnen Meteoriden, die sonst noch durch das All schießen und praktisch zu jeder Zeit einschlagen können. Der Meteorschauer der Perseiden, der in der kommenden Woche sein Maximum erreicht, stellt aber durchaus eine Gefahr für Satelliten und Raumfahrzeuge dar. Man versucht, das Risiko zu minimieren, indem man gefährdete Satelliten beispielsweise so dreht, dass sie für den Schauer eine möglichst geringe Angriffsfläche bieten. Außenbordeinsätze versucht man so zu planen, dass die Gefahr eines Treffers für die Astronautinnen oder Astronauten möglichst gering ist. Die NASA hat beispielsweise die Meteorströme immer im Blick und liefert entsprechende Vorhersagen, um einen möglichst sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.