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Stellen die Perseiden eine Gefahr für
Satelliten dar?
Die größte Gefahr für Satelliten und Raumschiffe sind nicht die bekannten großen
Meteorströme, sondern die vielen einzelnen Meteoriden, die sonst noch durch das
All schießen und praktisch zu jeder Zeit einschlagen können. Der Meteorschauer
der Perseiden, der in der kommenden Woche sein Maximum erreicht, stellt aber
durchaus eine Gefahr für Satelliten und Raumfahrzeuge dar. Man versucht, das
Risiko zu minimieren, indem man gefährdete Satelliten beispielsweise so dreht,
dass sie für den Schauer eine möglichst geringe Angriffsfläche bieten.
Außenbordeinsätze versucht man so zu planen, dass die Gefahr eines Treffers für
die Astronautinnen oder Astronauten möglichst gering ist. Die NASA hat
beispielsweise die Meteorströme immer im Blick und liefert entsprechende
Vorhersagen, um einen möglichst sicheren Betrieb zu gewährleisten. (ds /
4. August
2026)
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