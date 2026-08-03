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Wie groß erscheint die Sonne von Sedna
aus?
Sedna hat eine extrem elliptische Umlaufbahn, so dass der Abstand zur Sonne sehr
stark schwankt: Im Aphel, dem sonnenfernsten Punkt der Bahn, ist Sedna 937
Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt (und damit 937 Mal weiter als die
Erde von der Sonne). Im Perihel hingegen, also im sonnennächsten Punkt der Bahn,
sind es "nur" 76,19 Astronomische Einheiten.
Im Aphel ist die Sonne, von Sedna aus betrachtet, ein besonders heller Stern
unter den anderen Sternen am ansonsten schwarzen Himmel; sie ist etwa 45 % so
hell wie der Vollmond von der Erde aus gesehen. Als Scheibe erscheint die Sonne
nicht. Im Perihel erscheint die Sonne natürlich deutlich heller und wird die
Oberfläche in ein schwaches Dämmerlicht versetzten. Mit bloßem Auge ist sie aber
noch immer nur ein heller Lichtpunkt und nicht als Scheibe auszumachen. (ds / 3. August
2026)
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