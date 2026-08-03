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Wie groß erscheint die Sonne von Sedna aus?


Sedna hat eine extrem elliptische Umlaufbahn, so dass der Abstand zur Sonne sehr stark schwankt: Im Aphel, dem sonnenfernsten Punkt der Bahn, ist Sedna 937 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt (und damit 937 Mal weiter als die Erde von der Sonne). Im Perihel hingegen, also im sonnennächsten Punkt der Bahn, sind es "nur" 76,19 Astronomische Einheiten.

Im Aphel ist die Sonne, von Sedna aus betrachtet, ein besonders heller Stern unter den anderen Sternen am ansonsten schwarzen Himmel; sie ist etwa 45 % so hell wie der Vollmond von der Erde aus gesehen. Als Scheibe erscheint die Sonne nicht. Im Perihel erscheint die Sonne natürlich deutlich heller und wird die Oberfläche in ein schwaches Dämmerlicht versetzten. Mit bloßem Auge ist sie aber noch immer nur ein heller Lichtpunkt und nicht als Scheibe auszumachen. (ds / 3. August 2026)

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