Um wie viel vergeht die Zeit auf dem Mond schneller wegen der geringeren Anziehungskraft?



Diese Frage dürfte eine Nachfrage zu unserer gestrigen Frage sein, die danach fragte, ob die Zeit auf dem Mars aufgrund der geringeren Masse schneller vergeht. Tatsächlich hatte das Team, von dessen Studie wir in der Antwort berichtet hatten, die Berechnungen zunächst für unseren Mond angestellt: Die Zeit dort vergeht tatsächlich kontinuierlich 56 Mikrosekunden schneller als auf der Erde.



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