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Um wie viel vergeht die Zeit auf dem
Mond schneller
wegen der geringeren Anziehungskraft?
Diese Frage dürfte eine Nachfrage zu unserer
gestrigen Frage sein, die danach
fragte, ob die Zeit auf dem Mars aufgrund der geringeren Masse schneller
vergeht. Tatsächlich hatte das Team, von dessen Studie wir in der Antwort
berichtet hatten, die Berechnungen zunächst für unseren Mond angestellt: Die
Zeit dort vergeht tatsächlich kontinuierlich 56 Mikrosekunden schneller als auf
der Erde. (ds /
22. Juli
2026)
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