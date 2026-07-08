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Hat ein Schwarzes Loch eine Größe oder
ist es nur ein Punkt?
Ein Schwarzes Loch besteht im Prinzip aus zwei Teilen: Dem Ereignishorizont, die
manche auch als "Oberfläche" eines Schwarzen Lochs bezeichnen, obwohl es
eigentlich nicht mehr ist als eine Grenze ohne Wiederkehr - wer den
Ereignishorizont überschreitet, wird für immer in seinem Inneren gefangen sein
und kann der Gravitationskraft des Schwarzen Lochs nicht entkommen. Ist die
Entfernung zum Zentrum eines Schwarzen Lochs nämlich geringer als der Radius des
Ereignishorizonts, ist die Entweichgeschwindigkeit größer als die
Lichtgeschwindigkeit und damit nicht zu erreichen.
Dank der Allgemeinen Relativitätstheorie hat die Wissenschaft heute ein gutes
Verständnis davon, wie man sich den Ereignishorizont vorstellen kann. Bei der
Singularität im Zentrum des Schwarzen Lochs, also einem Punkt mit unendlicher
Dichte und mit unendlich kleiner Ausdehnung, sieht das anders aus: Je näher man
der Singularität kommt, desto weniger sind wir in der Lage, auch nur
vorherzusagen, wie sie aussehen könnte. (ds /
8. Juli
2026)
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