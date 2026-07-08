Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat ein Schwarzes Loch eine Größe oder ist es nur ein Punkt?

Ein Schwarzes Loch besteht im Prinzip aus zwei Teilen: Dem Ereignishorizont, die manche auch als "Oberfläche" eines Schwarzen Lochs bezeichnen, obwohl es eigentlich nicht mehr ist als eine Grenze ohne Wiederkehr - wer den Ereignishorizont überschreitet, wird für immer in seinem Inneren gefangen sein und kann der Gravitationskraft des Schwarzen Lochs nicht entkommen. Ist die Entfernung zum Zentrum eines Schwarzen Lochs nämlich geringer als der Radius des Ereignishorizonts, ist die Entweichgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit und damit nicht zu erreichen. Dank der Allgemeinen Relativitätstheorie hat die Wissenschaft heute ein gutes Verständnis davon, wie man sich den Ereignishorizont vorstellen kann. Bei der Singularität im Zentrum des Schwarzen Lochs, also einem Punkt mit unendlicher Dichte und mit unendlich kleiner Ausdehnung, sieht das anders aus: Je näher man der Singularität kommt, desto weniger sind wir in der Lage, auch nur vorherzusagen, wie sie aussehen könnte.

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