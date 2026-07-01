Ab wann ist eine Galaxie eine Galaxie?

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Der Begriff "Galaxie" ist nicht fest definiert, Forschende haben aber vor
einigen Jahren eine Art "Minimalmasse" für Galaxien entdeckt: Sie entspricht der
zehnmillionenfachen Masse unserer Sonne. Bei diesen kleinen Systemen handelt es
sich meist um sehr lichtschwache Zwerggalaxien.
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