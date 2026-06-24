Wieso glaubt man die Natur des Universums erforschen zu können, wenn man sich in ihm befindet?

Der Fragesteller hat recht, von außen werden wir unser Universum nie betrachten können, doch bedeutet das auch, dass es unmöglich ist, etwas über seine Natur in Erfahrung zu bringen? Man sollte die Wissenschaft nicht unterschätzen: Unsere Vorfahren haben allein durch sorgfältige Beobachtung viel über ihre Welt herausgefunden. Vor über 2000 Jahren bestimmte Eratosthenes von Kyrene den Umfang der Erde und zeigte damit, dass die Erde eine Kugel ist. Durch die präzisen Beobachtungen unter anderem von Tycho Brahe konnte Johannes Kepler sehr viel über unser Sonnensystem herausfinden. Genauso hoffen Forschende, dass sie durch gründliche Beobachtung des Universums auch viel über dessen Natur lernen können.



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