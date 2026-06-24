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Wieso glaubt man die Natur des
Universums erforschen zu können, wenn man sich in ihm befindet?
Der Fragesteller hat recht, von außen werden wir unser Universum nie betrachten
können, doch bedeutet das auch, dass es unmöglich ist, etwas über seine Natur in
Erfahrung zu bringen? Man sollte die Wissenschaft nicht unterschätzen: Unsere
Vorfahren haben allein durch sorgfältige Beobachtung viel über ihre Welt
herausgefunden. Vor über 2000 Jahren bestimmte Eratosthenes von Kyrene den
Umfang der Erde und zeigte damit, dass die Erde eine Kugel ist. Durch die
präzisen Beobachtungen unter anderem von Tycho Brahe konnte Johannes Kepler sehr
viel über unser Sonnensystem herausfinden. Genauso hoffen Forschende, dass sie
durch gründliche Beobachtung des Universums auch viel über dessen Natur lernen
können. (ds / 24. Juni
2026)
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