Wenn man fast mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, wie würde man dann Hindernissen ausweichen?

Das wäre ein Problem und tatsächlich auch schon bei Geschwindigkeiten, die deutlich geringer sind. Natürlich würde man einen Kurs sehr genau vorherberechnen, aber bei so extrem hohen Geschwindigkeiten würden schon Staubkörner erhebliche Schäden anrichten können. Es wäre also eine Technik nötig, die Material auf der Flugbahn quasi "zur Seite schaufelt". Man dürfte aber noch ausreichend Zeit haben, eine solche Technik zu entwickeln, denn aktuell gibt es noch keine praktikable Möglichkeit, ein Raumschiff, das auch Menschen an Bord haben könnte, auf so hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen.



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