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Wenn man fast mit Lichtgeschwindigkeit
reisen könnte, wie würde man dann Hindernissen ausweichen?
Das wäre ein Problem und tatsächlich auch schon bei Geschwindigkeiten, die
deutlich geringer sind. Natürlich würde man einen Kurs sehr genau
vorherberechnen, aber bei so extrem hohen Geschwindigkeiten würden schon
Staubkörner erhebliche Schäden anrichten können. Es wäre also eine Technik
nötig, die Material auf der Flugbahn quasi "zur Seite schaufelt". Man dürfte
aber noch ausreichend Zeit haben, eine solche Technik zu entwickeln, denn
aktuell gibt es noch keine praktikable Möglichkeit, ein Raumschiff, das auch
Menschen an Bord haben könnte, auf so hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen.
(ds / 23. Juni
2026)
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