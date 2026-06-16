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Wie können wir uns fragen, ob wir das
einzige intelligente Leben im Universum sind, wo das Universum doch so viel
älter ist als die Erde?
Das ist eine berechtigte Frage - und hinzu kommt, dass das Universum auch sehr
groß ist. Es erscheint damit fast unwahrscheinlich, dass nur auf der Erde
intelligentes Leben entstanden sein soll. Allerdings bedeutet das große Alter
des Universums (und unserer Milchstraße) auch, dass Zivilisationen sich
problemlos zu ganz unterschiedlichen Zeiten entwickelt haben und wieder
verschwunden sein könnten und es beispielsweise kein Überlapp gab, in denen
beide einen technischen Stand hatten, auf dem sie miteinander kommunizieren
hätten können.
Da - zumindest nach unserem Kenntnisstand - die Gesetze der Physik mit der
Lichtgeschwindigkeit als Obergrenze universell gelten sollten, dürften schnelle
Besuche bei anderen Planeten nicht so ohne Weiteres möglich sein. Das bedeutet:
Es könnte schon sein, dass es "irgendwo da draußen" noch weiteres intelligentes
Leben gibt. Die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung oder Kontaktaufnahme
erscheint aber gleichzeitig sehr gering. (ds / 16. Juni
2026)
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