Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie können wir uns fragen, ob wir das einzige intelligente Leben im Universum sind, wo das Universum doch so viel älter ist als die Erde? Das ist eine berechtigte Frage - und hinzu kommt, dass das Universum auch sehr groß ist. Es erscheint damit fast unwahrscheinlich, dass nur auf der Erde intelligentes Leben entstanden sein soll. Allerdings bedeutet das große Alter des Universums (und unserer Milchstraße) auch, dass Zivilisationen sich problemlos zu ganz unterschiedlichen Zeiten entwickelt haben und wieder verschwunden sein könnten und es beispielsweise kein Überlapp gab, in denen beide einen technischen Stand hatten, auf dem sie miteinander kommunizieren hätten können. Da - zumindest nach unserem Kenntnisstand - die Gesetze der Physik mit der Lichtgeschwindigkeit als Obergrenze universell gelten sollten, dürften schnelle Besuche bei anderen Planeten nicht so ohne Weiteres möglich sein. Das bedeutet: Es könnte schon sein, dass es "irgendwo da draußen" noch weiteres intelligentes Leben gibt. Die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung oder Kontaktaufnahme erscheint aber gleichzeitig sehr gering.

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