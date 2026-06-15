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Könnten Voyager 1 und Voyager 2
irgendwann in sehr ferner Zukunft die Milchstraße verlassen?
Das ist sehr unwahrscheinlich: Die beiden Sonden sind zwar schnell genug, um den
gravitieren Einflussbereich der Sonne zu verlassen, aber viel zu langsam, um
auch dem der Milchstraße entkommen zu können. Diese galaktische
Entweichgeschwindigkeit liegt deutlich über der aktuellen Geschwindigkeit der
beiden Sonden. Die einzige Möglichkeit, die noch theoretisch vorstellbar wäre
ist, dass die Sonden durch irgendein Ereignis auf die nötige Geschwindigkeit
beschleunigt würden. Für ein solches Szenario müsste man aber von so vielen
Zufällen ausgehen, dass man davon ausgehen sollte, dass die Sonden immer weiter
in der Milchstraße kreisen werden. (ds / 15. Juni
2026)
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