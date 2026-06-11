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Kann man mit einem 12×50-Fernglas noch
freihändig Sterne beobachten oder braucht man ein Stativ?
Das kommt sehr darauf an, wie ruhig man seine Hand halten kann. Viele haben
schon Schwierigkeiten, bei einer Vergrößerung von mehr als 8-fach die Hand
ausreichend ruhig zu halten, manchen gelingt das noch mit einer Vergrößerung von
10-fach, doch bei einem Fernglas mit einer 12-fachen Vergrößerung dürfte sich
schon ein Stativ empfehlen, insbesondere, wenn man über einen längeren Zeitraum
beobachten möchte. (ds / 11. Juni
2026)
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