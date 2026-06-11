Kann man mit einem 12×50-Fernglas noch freihändig Sterne beobachten oder braucht man ein Stativ?

Das kommt sehr darauf an, wie ruhig man seine Hand halten kann. Viele haben schon Schwierigkeiten, bei einer Vergrößerung von mehr als 8-fach die Hand ausreichend ruhig zu halten, manchen gelingt das noch mit einer Vergrößerung von 10-fach, doch bei einem Fernglas mit einer 12-fachen Vergrößerung dürfte sich schon ein Stativ empfehlen, insbesondere, wenn man über einen längeren Zeitraum beobachten möchte.



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