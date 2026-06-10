Wie stark würde ein Mensch auf dem Mars eine Windgeschwindigkeit von 100 km/h spüren?

Der Mars hat eine nur sehr dünne Atmosphäre - ihre Dichte beträgt ca. 1,2 % der Dichte der Erdatmosphäre und der Luftdruck auf der Oberfläche des Mars ist damit auch erheblich geringer als auf der Erdoberfläche. Ein Sturm mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde, wie er auf dem Mars durchaus vorkommen kann, würde einem Menschen auf dem Mars daher eher wie eine leichte Briese erscheinen - auf der Erde wäre das ein ausgewachsener Sturm. So sind auf dem Mars auch nicht die Stürme selbst gefährlich, sondern mehr der feine Staub, den sie dennoch aufwirbeln können und der überall hingelangt.



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