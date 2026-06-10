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Wie stark würde ein Mensch auf dem Mars
eine Windgeschwindigkeit von 100 km/h spüren?
Der Mars hat eine nur sehr dünne Atmosphäre - ihre Dichte beträgt ca. 1,2 % der
Dichte der Erdatmosphäre und der Luftdruck auf der Oberfläche des Mars ist damit
auch erheblich geringer als auf der Erdoberfläche. Ein Sturm mit einer
Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde, wie er auf dem Mars durchaus
vorkommen kann, würde einem Menschen auf dem Mars daher eher wie eine leichte
Briese erscheinen - auf der Erde wäre das ein ausgewachsener Sturm. So sind auf
dem Mars auch nicht die Stürme selbst gefährlich, sondern mehr der feine Staub,
den sie dennoch aufwirbeln können und der überall hingelangt.
(ds / 10. Juni
2026)
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