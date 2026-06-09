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Warum verbrennen Sterne nicht allen Wasserstoff auf einmal?

Weil es sich bei der Verbrennung im Inneren von Sternen nicht um eine Verbrennung im klassischen Sinn handelt, sondern um Fusionsreaktionen, die nur unter ganz bestimmten Bedingungen ablaufen, die nur in einem begrenzten Bereich im Zentrum von Sternen vorherrschen. Die Fusionsreaktionen laufen zudem recht langsam bzw. selten ab. Die Gravitation, die zu einem Kollaps des Sterns führen würde, und die nach außen gerichtete Energie aus der Fusion halten sich bei "normalen" Sternen gerade die Waage. (ds / 9. Juni 2026)

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