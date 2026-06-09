|
|
Warum verbrennen Sterne nicht allen
Wasserstoff auf einmal?
Weil es sich bei der Verbrennung im Inneren von Sternen nicht um eine
Verbrennung im klassischen Sinn handelt, sondern um Fusionsreaktionen, die nur
unter ganz bestimmten Bedingungen ablaufen, die nur in einem begrenzten Bereich
im Zentrum von Sternen vorherrschen. Die Fusionsreaktionen laufen zudem recht
langsam bzw. selten ab. Die Gravitation, die zu einem Kollaps des Sterns führen
würde, und die nach außen gerichtete Energie aus der Fusion halten sich bei
"normalen" Sternen gerade die Waage. (ds
/ 9. Juni
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|