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Haben vor vier Milliarden Jahren zehn
Minuten auch schon zehn Minuten gedauert?
Das kommt darauf an, wie man die Zeit definiert - wenn die Minute bzw. Sekunde
wie heute mithilfe kernphysikalischer Überlegungen definiert ist, sollte sich
daran auch im Laufe von Millionen von Jahren nichts ändern. Anders sieht es
natürlich aus, wenn man die Sekunde bzw. Minuten über einen Tag auf der Erde
definiert, also über eine komplette Drehung der Erde um die eigene Achse. Früher
drehte sich die Erde deutlich schneller, die Tage waren also kürzer, so dass es
bei einer solchen Definition natürlich erhebliche Unterschiede gab. (ds
/ 8. Juni
2026)
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