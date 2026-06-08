Haben vor vier Milliarden Jahren zehn Minuten auch schon zehn Minuten gedauert?

Das kommt darauf an, wie man die Zeit definiert - wenn die Minute bzw. Sekunde wie heute mithilfe kernphysikalischer Überlegungen definiert ist, sollte sich daran auch im Laufe von Millionen von Jahren nichts ändern. Anders sieht es natürlich aus, wenn man die Sekunde bzw. Minuten über einen Tag auf der Erde definiert, also über eine komplette Drehung der Erde um die eigene Achse. Früher drehte sich die Erde deutlich schneller, die Tage waren also kürzer, so dass es bei einer solchen Definition natürlich erhebliche Unterschiede gab.



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