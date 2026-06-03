|
|
Könnte man einer Sonde wie Voyager
anstelle einer Schallplatte heute eine KI mitgeben, die dann von den Findern
aktiviert wird?
Grundsätzlich wäre das möglich und ist ja auch ein Szenario, was in
Science-Fiction-Filmen in ähnlicher Form immer wieder vorkommt. Allerdings hätte
eine Künstliche Intelligenz (KI), also ein Computer mit einem Speicher und einem
fortschrittlichen Algorithmus, für eine solche Aufgabe einen entscheidenden
Nachteil gegenüber einer Schallplatte: die Haltbarkeit.
Damit eine KI funktioniert, benötigt sie Energie und einen funktionierenden
Computer. Eine Sonde, die unser Sonnensystem verlässt, wird kaum mehr die
Möglichkeit haben, Energie aus Solarzellen zu gewinnen und mitgeführte
Radionuklidbatterien werden irgendwann erschöpft sein.
Auch elektrische Bauteile werden im Laufe von Millionen Jahren durch die
kosmische Strahlung Schaden nehmen, Speicherelemente zerstört werden, usw. Ein
Schallplatte aus Gold könnte hingegen auch nach langer Zeit auswertbar sein -
und dies sogar dann, wenn sie nur teilweise erhalten ist. (ds /
3. Juni
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|