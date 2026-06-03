Könnte man einer Sonde wie Voyager anstelle einer Schallplatte heute eine KI mitgeben, die dann von den Findern aktiviert wird?

Grundsätzlich wäre das möglich und ist ja auch ein Szenario, was in Science-Fiction-Filmen in ähnlicher Form immer wieder vorkommt. Allerdings hätte eine Künstliche Intelligenz (KI), also ein Computer mit einem Speicher und einem fortschrittlichen Algorithmus, für eine solche Aufgabe einen entscheidenden Nachteil gegenüber einer Schallplatte: die Haltbarkeit.

Damit eine KI funktioniert, benötigt sie Energie und einen funktionierenden Computer. Eine Sonde, die unser Sonnensystem verlässt, wird kaum mehr die Möglichkeit haben, Energie aus Solarzellen zu gewinnen und mitgeführte Radionuklidbatterien werden irgendwann erschöpft sein.

Auch elektrische Bauteile werden im Laufe von Millionen Jahren durch die kosmische Strahlung Schaden nehmen, Speicherelemente zerstört werden, usw. Ein Schallplatte aus Gold könnte hingegen auch nach langer Zeit auswertbar sein - und dies sogar dann, wenn sie nur teilweise erhalten ist.



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