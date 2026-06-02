Wenn sich durch einen Sonnensturm das Erdmagnetfeld verbiegen kann, müsste sich dann nicht auch die Erdachse verschieben?

Nein. Die (gedachte) Rotationsachse der Erde ist unabhängig von der Position des magnetischen Nord- und Südpols. Tatsächlich sind die magnetischen Pole nicht deckungsgleich mit den geographischen Polen und zudem auch nicht stationär, sondern wandern pro Jahr um mehrere Kilometer. Durch einen Sonnensturm wird lediglich die Form des Magnetfelds der Erde verändert.



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