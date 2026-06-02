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Wenn sich durch einen Sonnensturm das
Erdmagnetfeld verbiegen kann, müsste sich dann nicht auch die Erdachse
verschieben?
Nein. Die (gedachte) Rotationsachse der Erde ist unabhängig von der Position des
magnetischen Nord- und Südpols. Tatsächlich sind die magnetischen Pole nicht
deckungsgleich mit den geographischen Polen und zudem auch nicht stationär,
sondern wandern pro Jahr um mehrere Kilometer. Durch einen Sonnensturm wird
lediglich die Form des Magnetfelds der Erde verändert. (ds /
2. Juni
2026)
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