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Warum ist für die
Entweichgeschwindigkeit von einem Objekt nicht nur dessen Masse, sondern auch
die Größe wichtig?
Für die Berechnung der Entweichgeschwindigkeit von einem Planeten oder Mond ist
tatsächlich nicht nur die Masse des Planeten oder Mondes wichtig, sondern auch
seine Größe: Aus der Größe lässt sich nämlich die Entfernung von der Oberfläche
zum Massenzentrum berechnen. Entscheidend für die Berechnung der gravitativen
Anziehungskraft ist nämlich die Entfernung des zu startenden Objekts vom
Massenmittelpunkt des Körpers, dessen Einflussbereich das Objekt verlassen
möchte: Je weiter man davon entfernt ist, desto geringer ist die gravitative
Anziehungskraft. Interessiert man sich also für die Entweichgeschwindigkeit von
der Oberfläche eines Planeten verwendet man in guter Näherung den Radius des
Planeten. (ds / 1. Juni
2026)
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