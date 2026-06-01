Warum ist für die Entweichgeschwindigkeit von einem Objekt nicht nur dessen Masse, sondern auch die Größe wichtig?

Für die Berechnung der Entweichgeschwindigkeit von einem Planeten oder Mond ist tatsächlich nicht nur die Masse des Planeten oder Mondes wichtig, sondern auch seine Größe: Aus der Größe lässt sich nämlich die Entfernung von der Oberfläche zum Massenzentrum berechnen. Entscheidend für die Berechnung der gravitativen Anziehungskraft ist nämlich die Entfernung des zu startenden Objekts vom Massenmittelpunkt des Körpers, dessen Einflussbereich das Objekt verlassen möchte: Je weiter man davon entfernt ist, desto geringer ist die gravitative Anziehungskraft. Interessiert man sich also für die Entweichgeschwindigkeit von der Oberfläche eines Planeten verwendet man in guter Näherung den Radius des Planeten.



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