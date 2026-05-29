Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man nicht eine Sonde auf einem Kometen landen und so das Universum erkunden? Die bekannten Kometen verlassen unser Sonnensystem nicht und selbst interstellare Kometen, die eine Stippvisite im inneren Sonnensystem machen, werden die Galaxie nicht verlassen. So wäre also bestenfalls eine Erkundung des Sonnensystem oder unserer Galaxie möglich. Aber auch dies würde Zeit benötigen (so schnell sind Kometen auch wieder nicht), man hätte keinerlei Einfluss darauf, wohin der Komet fliegt und zudem große Probleme mit der Energieversorgung. Weit von der Sonne entfernt ist Solarenergie nämlich keine Option. Außerdem dürfte die Oberfläche eines Kometen nicht unbedingt der sicherste und praktischste Ort für eine Sonde sein - insbesondere dann, wenn der Komet sich der Sonne nähert. Zudem dreht sich ein Kometenkern, was die Kommunikation aber auch die Fokussierung auf ein Objekt zu einem Problem machen würde. Will man also nicht gerade diesen einen Kometen erforschen, wäre eine selbstständige Sonde, die frei steuerbar ist, zweifellos eine bessere und erfolgversprechendere Option.

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