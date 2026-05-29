|
|
Könnte man nicht eine Sonde auf einem
Kometen landen und so das Universum erkunden?
Die bekannten Kometen verlassen unser Sonnensystem nicht und selbst
interstellare Kometen, die eine Stippvisite im inneren Sonnensystem machen,
werden die Galaxie nicht verlassen. So wäre also bestenfalls eine Erkundung des
Sonnensystem oder unserer Galaxie möglich. Aber auch dies würde Zeit benötigen
(so schnell sind Kometen auch wieder nicht), man hätte keinerlei Einfluss
darauf, wohin der Komet fliegt und zudem große Probleme mit der
Energieversorgung. Weit von der Sonne entfernt ist Solarenergie nämlich keine
Option.
Außerdem dürfte die Oberfläche eines Kometen nicht unbedingt der sicherste und
praktischste Ort für eine Sonde sein - insbesondere dann, wenn der Komet sich
der Sonne nähert. Zudem dreht sich ein Kometenkern, was die Kommunikation aber
auch die Fokussierung auf ein Objekt zu einem Problem machen würde. Will man
also nicht gerade diesen einen Kometen erforschen, wäre eine selbstständige
Sonde, die frei steuerbar ist, zweifellos eine bessere und erfolgversprechendere
Option. (ds / 29. Mai
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|