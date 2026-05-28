Wie oft kommt es innerhalb von zehn Jahren zu einem sogenannten Blauen Mond?

Als "Blauen Mond" oder "blue moon" wird heute der zweite Vollmond innerhalb eines Kalendermonats bezeichnet. Der nächste "blue moon" ist der Vollmond am kommenden Sonntag. Blaue Monde gibt es im Schnitt alle zwei bis drei Jahre, in zehn Jahren kommt man damit auf vier bis fünf "blaue Monde".



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