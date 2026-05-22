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Was ist die Quantengravitation?
Unter Quantengravitation versteht man in der Regel eine Theorie, nach der in der
Physik seit langer Zeit gesucht wird und deren Entdecker (oder Entdeckerin) der
Physik-Nobelpreis sicher wäre: Bislang wird unser Universum durch die
Quantentheorie und die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben. Die erste
Theorie beschreibt unsere Welt im Kleinen, die andere im Großen. Es ist aber
bislang noch nicht gelungen, beide Theorien in einer einheitlichen Theorie zu
vereinigen, die also sowohl Quantenphysik als auch die Gravitation (wie in der
Relativitätstheorie) beschreibt. Es gab zwar immer wieder versuche, doch fehlt
bis heute ein überzeugendes Ergebnis. Man fasst diese Theorie unter dem Begriff
"Quantengravitation" zusammen. (ds /
22. Mai
2026)
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