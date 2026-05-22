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Was ist die Quantengravitation?

Unter Quantengravitation versteht man in der Regel eine Theorie, nach der in der Physik seit langer Zeit gesucht wird und deren Entdecker (oder Entdeckerin) der Physik-Nobelpreis sicher wäre: Bislang wird unser Universum durch die Quantentheorie und die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben. Die erste Theorie beschreibt unsere Welt im Kleinen, die andere im Großen. Es ist aber bislang noch nicht gelungen, beide Theorien in einer einheitlichen Theorie zu vereinigen, die also sowohl Quantenphysik als auch die Gravitation (wie in der Relativitätstheorie) beschreibt. Es gab zwar immer wieder versuche, doch fehlt bis heute ein überzeugendes Ergebnis. Man fasst diese Theorie unter dem Begriff "Quantengravitation" zusammen. (ds / 22. Mai 2026)

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