Auf Bildern vom Mars ist der Himmel hell, bei der Mondlandung war er schwarz. Wie kommt das?

Schaut man sich Bilder der Marsrover von der Marsoberfläche an, ist dort tatsächlich ein heller, leicht gefärbter Himmel zu sehen. Auf Aufnahmen von der Mondoberfläche aber, die im Rahmen der Apollo-Missionen entstanden sind, ist der Himmel schwarz - obwohl die Astronauten nicht bei Nacht auf dem Mond gelandet sind.

Der Grund ist einfach: Während der Mars über eine dünne Atmosphäre verfügt, ist das beim Mond anders: Hier gibt es keine Atmosphäre und damit auch keine Moleküle, die das Licht von der Sonne streuen könnten. Der Himmel bleibt also schwarz, obwohl die Oberfläche von der Sonne hell erleuchtet ist.



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