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Auf Bildern vom Mars ist der Himmel
hell, bei der Mondlandung war er schwarz. Wie kommt das?
Schaut man sich Bilder der Marsrover von der Marsoberfläche an, ist dort
tatsächlich ein heller, leicht gefärbter Himmel zu sehen. Auf Aufnahmen von der
Mondoberfläche aber, die im Rahmen der Apollo-Missionen entstanden sind, ist der
Himmel schwarz - obwohl die Astronauten nicht bei Nacht auf dem Mond gelandet
sind.
Der Grund ist einfach: Während der Mars über eine dünne Atmosphäre verfügt, ist
das beim Mond anders: Hier gibt es keine Atmosphäre und damit auch keine
Moleküle, die das Licht von der Sonne streuen könnten. Der Himmel bleibt also
schwarz, obwohl die Oberfläche von der Sonne hell erleuchtet ist.
(ds /
13. Mai
2026)
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