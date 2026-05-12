Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der Unterschied zwischen Gravitation und Magnetismus? Gravitation und Magnetismus sind zwei grundsätzlich verschiedene Kräfte: Während sich zwei Körper mit einer Masse immer gravitativ anziehen, kommt es beim Magnetismus auf die Beschaffenheit des Körpers an - sie können sich entweder gar nicht magnetisch beeinflussen oder aber anziehen oder sogar abstoßen. Magnetismus ist ein elektromagnetischer Effekt und entsteht durch die Bewegung von Elektronen. Gravitation hat nur mit der Masse eines Körpers zu tun.

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