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Was ist der Unterschied zwischen
Gravitation und Magnetismus?
Gravitation und Magnetismus sind zwei grundsätzlich verschiedene Kräfte: Während
sich zwei Körper mit einer Masse immer gravitativ anziehen, kommt es beim
Magnetismus auf die Beschaffenheit des Körpers an - sie können sich entweder gar
nicht magnetisch beeinflussen oder aber anziehen oder sogar abstoßen.
Magnetismus ist ein elektromagnetischer Effekt und entsteht durch die Bewegung
von Elektronen. Gravitation hat nur mit der Masse eines Körpers zu tun.
(ds /
12. Mai
2026)
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