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Warum ist das zentrale Schwarze Loch
der Milchstraße vergleichsweise klein?
Praktisch alle "ausgewachsenen" Galaxien verfügen über ein supermassereiches
Schwarzes Loch. Das Schwarze Loch der Milchstraßen, begannt als Sagittarius A*,
hat eine Masse von etwa 4,3 Millionen Sonnenmassen. Das ist auf den ersten Blick
viel, bei genauerer Betrachtung für eine große Galaxie wie die Milchstraße
allerdings relativ wenig: So ist das zentrale Schwarze Loch unseres ähnlich
großen galaktischen Nachbarn, der Andromedagalaxie, mit einer Masse von 100
Millionen Sonnenmassen oder sogar mehr deutlich massereicher.
Warum das so ist, weiß man nicht. Supermassereiche Schwarze Löcher wachsen
vermutlich durch Kollisionen einer Galaxie mit anderen kleineren und größeren
Galaxien. Es könnte somit sein, dass die Milchstraße einfach eine sehr viel
"ruhigere" Vergangenheit hatte als andere Systeme. Es könnte aber auch sein,
dass die Milchstraße einst über ein massereicheres zentrales Schwarzes Loch
verfügte, dieses aber bei einer Kollision mit einem anderen System aus der
Milchstraße katapultiert wurde und seit diesem Ereignis nur ein verhältnismäßig
kleines Schwarzes Loch "nachwachsen" konnte.
Eine andere Möglichkeit ist, dass wir die Masse von Schwarzen Löchern in
deutlich weiter entfernten Systemen einfach überschätzen, da wir diese nicht mit
den gleichen Methoden bestimmen können, wie die Masse "unseres" zentralen
Schwarzen Lochs. Die Frage bleibt also ungeklärt und spannend und ihre Antwort
berührt zahlreiche Aspekte der Galaxienentstehung und -entwicklung.
(ds /
11. Mai
2026)
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