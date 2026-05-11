Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist das zentrale Schwarze Loch der Milchstraße vergleichsweise klein? Praktisch alle "ausgewachsenen" Galaxien verfügen über ein supermassereiches Schwarzes Loch. Das Schwarze Loch der Milchstraßen, begannt als Sagittarius A*, hat eine Masse von etwa 4,3 Millionen Sonnenmassen. Das ist auf den ersten Blick viel, bei genauerer Betrachtung für eine große Galaxie wie die Milchstraße allerdings relativ wenig: So ist das zentrale Schwarze Loch unseres ähnlich großen galaktischen Nachbarn, der Andromedagalaxie, mit einer Masse von 100 Millionen Sonnenmassen oder sogar mehr deutlich massereicher. Warum das so ist, weiß man nicht. Supermassereiche Schwarze Löcher wachsen vermutlich durch Kollisionen einer Galaxie mit anderen kleineren und größeren Galaxien. Es könnte somit sein, dass die Milchstraße einfach eine sehr viel "ruhigere" Vergangenheit hatte als andere Systeme. Es könnte aber auch sein, dass die Milchstraße einst über ein massereicheres zentrales Schwarzes Loch verfügte, dieses aber bei einer Kollision mit einem anderen System aus der Milchstraße katapultiert wurde und seit diesem Ereignis nur ein verhältnismäßig kleines Schwarzes Loch "nachwachsen" konnte. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir die Masse von Schwarzen Löchern in deutlich weiter entfernten Systemen einfach überschätzen, da wir diese nicht mit den gleichen Methoden bestimmen können, wie die Masse "unseres" zentralen Schwarzen Lochs. Die Frage bleibt also ungeklärt und spannend und ihre Antwort berührt zahlreiche Aspekte der Galaxienentstehung und -entwicklung.

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