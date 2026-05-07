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Wie muss ich mir die Bahn des
Quasi-Monds (2025) PN7 vorstellen?
(2025) PN7 ist ein 2025 entdeckter kleiner Asteroid, der auf einer sehr
ähnlichen Bahn wie die Erde die Sonne umkreist. Auf dieser Bahn ist der Asteroid
der Sonne manchmal etwas näher als die Erde und manchmal etwas weiter entfernt.
Dadurch "überholt" (2025) PN7 die Erde regelmäßig und wird dann wieder von der
Erde ein- und überholt, wodurch er sich zunächst entfernt und dann wieder
annähert. Die Entfernung liegt im Laufe eines Umlaufs zwischen knapp 300.000
Kilometern und vielen Millionen Kilometern. Anders als unser Mond ist (2025) PN7
nicht gravitativ an die Erde gebunden. Den Orbit des Asteroiden man sich in der
Small Body Database des Jet Propulsion Laboratory der NASA
anschauen.
(ds /
7. Mai
2026)
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