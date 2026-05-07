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Wie muss ich mir die Bahn des Quasi-Monds (2025) PN7 vorstellen?

(2025) PN7 ist ein 2025 entdeckter kleiner Asteroid, der auf einer sehr ähnlichen Bahn wie die Erde die Sonne umkreist. Auf dieser Bahn ist der Asteroid der Sonne manchmal etwas näher als die Erde und manchmal etwas weiter entfernt. Dadurch "überholt" (2025) PN7 die Erde regelmäßig und wird dann wieder von der Erde ein- und überholt, wodurch er sich zunächst entfernt und dann wieder annähert. Die Entfernung liegt im Laufe eines Umlaufs zwischen knapp 300.000 Kilometern und vielen Millionen Kilometern. Anders als unser Mond ist (2025) PN7 nicht gravitativ an die Erde gebunden. Den Orbit des Asteroiden man sich in der Small Body Database des Jet Propulsion Laboratory der NASA anschauen. (ds / 7. Mai 2026)

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