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Wie kann ein Schwarzes Loch mit seiner
gewaltigen Gravitation nur eine begrenzte Reichweite haben?
Die Gravitationswirkung eines Schwarzen Lochs ist abhängig von seiner Masse: ein
stellares Schwarzes Loch mit nur einigen Sonnenmassen hat damit keinen anderen
Einfluss auf seine weitere Umgebung als ein Stern mit entsprechender Masse. Die
Gravitationskraft zwischen zwei Objekten wiederum nimmt mit dem Quadrat des
Abstands zwischen ihnen ab: bei doppeltem Abstand sinkt die Gravitationskraft
beispielsweise auf ein Viertel der ursprünglichen Kraft.
Über große Entfernungen reduziert sich auf diese Weise auch die
Gravitationswirkung sehr massereicher Schwarzer Löcher deutlich und wird zudem
mehr und mehr überlagert von den gravitativen Einflüssen anderer Objekte. (ds /
5. Mai
2026)
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