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Wie kann ein Schwarzes Loch mit seiner gewaltigen Gravitation nur eine begrenzte Reichweite haben?

Die Gravitationswirkung eines Schwarzen Lochs ist abhängig von seiner Masse: ein stellares Schwarzes Loch mit nur einigen Sonnenmassen hat damit keinen anderen Einfluss auf seine weitere Umgebung als ein Stern mit entsprechender Masse. Die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten wiederum nimmt mit dem Quadrat des Abstands zwischen ihnen ab: bei doppeltem Abstand sinkt die Gravitationskraft beispielsweise auf ein Viertel der ursprünglichen Kraft.

Über große Entfernungen reduziert sich auf diese Weise auch die Gravitationswirkung sehr massereicher Schwarzer Löcher deutlich und wird zudem mehr und mehr überlagert von den gravitativen Einflüssen anderer Objekte. (ds / 5. Mai 2026)

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