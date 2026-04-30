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Mit welcher Vergrößerung beim Fernglas
kann man die vier Jupitermonde erkennen?
Die vier großen Jupitermonde sind sogar so hell, dass man sie theoretisch schon
mit bloßem Auge sehen können müsste - wenn sie nicht vom hellen Jupiter in
unmittelbarer Nähe überstrahlt werden würden. Aus diesem Grund reicht aber schon
ein einfaches Fernglas aus, um die Monde als helle Lichtpunkte neben dem Jupiter
zu sehen - eine Vergrößerung von 8-fach oder 10-fach ist also ausreichend,
beispielsweise ein verbreitetes Standard-Fernglas 10x50.
(ds
/ 30. April
2026)
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