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Hätte Artemis II im Notfall "umkehren"
können?
Als die Raumkapsel Orion im Rahmen der Mission Artemis II erst
einmal auf dem Weg zum Mond war, bestand praktisch keine Möglichkeit zur Umkehr
- allerdings war das auch nicht wirklich nötig: Die Kapsel führte die
Mondumrundung nämlich auf einer sogenannten "freien Rückkehrbahn" durch. Die
Bahnparameter waren also so gewählt, dass die gravitative Anziehungskraft von
Mond und Erde dafür sorgte, dass die Kapsel praktisch ohne weiteres Zutun wieder
zur Erde zurückkehrt. (ds
/ 27. April
2026)
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