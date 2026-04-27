Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hätte Artemis II im Notfall "umkehren" können? Als die Raumkapsel Orion im Rahmen der Mission Artemis II erst einmal auf dem Weg zum Mond war, bestand praktisch keine Möglichkeit zur Umkehr - allerdings war das auch nicht wirklich nötig: Die Kapsel führte die Mondumrundung nämlich auf einer sogenannten "freien Rückkehrbahn" durch. Die Bahnparameter waren also so gewählt, dass die gravitative Anziehungskraft von Mond und Erde dafür sorgte, dass die Kapsel praktisch ohne weiteres Zutun wieder zur Erde zurückkehrt.

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