Was passiert, wenn der Raumanzug eines Astronauten im All undicht wird?

Wenn es durch eine Undichtigkeit zu einem plötzlichen Druckabfall und einem Sauerstoffmangel kommt, würde der Astronaut oder die Astronautin innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein verlieren. Glücklicherweise sind moderne Raumanzüge so ausgelegt, dass sie kleine Undichtigkeiten tolerieren und beispielsweise die Sauerstoffzufuhr erhöhen, um einen Verlust auszugleichen. Dies verschafft dann dem betroffenen Crewmitglied Zeit, um sich in die Luftschleuse der Raumstation zu retten. Denn eines ist sicher: Ohne den schützenden Raumanzug kann ein Mensch im All nicht überleben: Der Anzug schützt vor dem Vakuum, der Kälte und Hitze und stellt die Sauerstoffversorgung sicher. Ein Loch im Anzug oder ein Fehler in den Lebenserhaltungssystemen bedeutet deshalb einen sofortigen Abbruch des Außenbordeinsatzes.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.