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Was passiert, wenn der Raumanzug eines
Astronauten im All undicht wird?
Wenn es durch eine Undichtigkeit zu einem plötzlichen Druckabfall und einem
Sauerstoffmangel kommt, würde der Astronaut oder die Astronautin innerhalb
kürzester Zeit das Bewusstsein verlieren. Glücklicherweise sind moderne
Raumanzüge so ausgelegt, dass sie kleine Undichtigkeiten tolerieren und
beispielsweise die Sauerstoffzufuhr erhöhen, um einen Verlust auszugleichen.
Dies verschafft dann dem betroffenen Crewmitglied Zeit, um sich in die
Luftschleuse der Raumstation zu retten. Denn eines ist sicher: Ohne den
schützenden Raumanzug kann ein Mensch im All nicht überleben: Der Anzug schützt
vor dem Vakuum, der Kälte und Hitze und stellt die Sauerstoffversorgung sicher.
Ein Loch im Anzug oder ein Fehler in den Lebenserhaltungssystemen bedeutet
deshalb einen sofortigen Abbruch des Außenbordeinsatzes.
(ds
/ 24. April
2026)
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