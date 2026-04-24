Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Was passiert, wenn der Raumanzug eines Astronauten im All undicht wird?

Wenn es durch eine Undichtigkeit zu einem plötzlichen Druckabfall und einem Sauerstoffmangel kommt, würde der Astronaut oder die Astronautin innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein verlieren. Glücklicherweise sind moderne Raumanzüge so ausgelegt, dass sie kleine Undichtigkeiten tolerieren und beispielsweise die Sauerstoffzufuhr erhöhen, um einen Verlust auszugleichen. Dies verschafft dann dem betroffenen Crewmitglied Zeit, um sich in die Luftschleuse der Raumstation zu retten. Denn eines ist sicher: Ohne den schützenden Raumanzug kann ein Mensch im All nicht überleben: Der Anzug schützt vor dem Vakuum, der Kälte und Hitze und stellt die Sauerstoffversorgung sicher. Ein Loch im Anzug oder ein Fehler in den Lebenserhaltungssystemen bedeutet deshalb einen sofortigen Abbruch des Außenbordeinsatzes. (ds / 24. April 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.