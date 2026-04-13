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Wie heiß wird es in Orion während der
stärksten Erhitzung beim Flug der Kapsel durch die Atmosphäre vor der Landung?
Messungen von der aktuellen Mission Artemis II sind mir noch nicht
bekannt, aber Modelle der NASA deuten auf einen nur sehr geringen
Temperaturanstieg in der Kabine während des Flugs durch die Atmosphäre hin: Der
Hitzeschutz der Kapsel arbeitet so gut, dass die Temperatur im Inneren der
Kapsel nur um wenige Grad Celsius ansteigen sollte. Das ändert sich allerdings
nach der Wasserung, wenn sich die Wärme vom heißen Hitzeschutz auf die gesamte
Kapsel ausbreitet. Nach den Modellrechnungen sollte die Höchsttemperatur in der
Kabine nach etwas zwei Stunden und 15 Minuten nach der Landung erreicht sein -
sie liegt dann bei etwas mehr als 40 Grad Celsius. (ds
/ 13. April
2026)
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