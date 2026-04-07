Könnte Artemis II im Falle eines Notfalls bei der Rückkehr an der ISS andocken?

|
astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
|
Nein, das ist nicht möglich, denn dazu müsste das Raumschiff Orion in
eine niedrige Umlaufbahn um die Erde einschwenken, um sich der Internationalen
Raumstation ISS gefahrlos nähern zu können. Das würde sehr viel Treibstoff
erfordern und ist im Missionsverlauf nicht vorgesehen.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
|
|
|^
|Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten. W3C
|Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.