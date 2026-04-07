Könnte Artemis II im Falle eines Notfalls bei der Rückkehr an der ISS andocken?

Nein, das ist nicht möglich, denn dazu müsste das Raumschiff Orion in eine niedrige Umlaufbahn um die Erde einschwenken, um sich der Internationalen Raumstation ISS gefahrlos nähern zu können. Das würde sehr viel Treibstoff erfordern und ist im Missionsverlauf nicht vorgesehen.



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