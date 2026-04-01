Kann man das Raumschiff Orion auf seinem Weg zum Mond mit bloßem Auge verfolgen?

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astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
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Nein. Dazu ist es leider zu klein und zu lichtschwach. Wenn der Start von
Artemis II aber heute Nacht gelingt, bietet die amerikanische
Raumfahrtbehörde NASA auf ihrer
Website zahlreiche
Möglichkeiten an, bei der Mission dabei zu sein.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
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