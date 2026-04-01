Kann man das Raumschiff Orion auf seinem Weg zum Mond mit bloßem Auge verfolgen?

Nein. Dazu ist es leider zu klein und zu lichtschwach. Wenn der Start von Artemis II aber heute Nacht gelingt, bietet die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA auf ihrer Website zahlreiche Möglichkeiten an, bei der Mission dabei zu sein.



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