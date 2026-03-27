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Würde man mit dem Hubble-Teleskop mit
modernen Instrumenten noch tiefer ins All schauen können?
Die Instrumente des Weltrumteleskops Hubble wurden letztmals während
der finalen Wartungsmission im Mai 2009 erneuert. Würde man diese durch
modernere Instrumente ersetzen, hätte dies für die Beobachtungen sicherlich
zahlreiche Vorteile. Eines wird man mit einer Wartungsmission allerdings nicht
ändern können: das optische System des Teleskop und insbesondere den Durchmesser
seines Spiegels. Dieser ist aber entscheidend für das Lichtsammelvermögen und
die Auflösung des Teleskops.
Ein "tieferer" Blick ins All bedeutet auch, dass das Licht der dortigen Objekte
(aufgrund der Expansion des Universums) immer weiter ins Rote - und in den
Infrarotbereich - verschoben ist. Deswegen ist der wissenschaftliche
Hubble-Nachfolger James Webb auch ein Infrarotteleskop. Webb
verfügt zudem noch über einen deutlich größeren Spiegel und erlaubt so einen
wirklich tieferen Blick ins All - hier könnte Hubble, auch mit
moderneren Instrumenten nicht mithalten. (ds
/ 27. März
2026)
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