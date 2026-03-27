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Würde man mit dem Hubble-Teleskop mit modernen Instrumenten noch tiefer ins All schauen können?

Die Instrumente des Weltrumteleskops Hubble wurden letztmals während der finalen Wartungsmission im Mai 2009 erneuert. Würde man diese durch modernere Instrumente ersetzen, hätte dies für die Beobachtungen sicherlich zahlreiche Vorteile. Eines wird man mit einer Wartungsmission allerdings nicht ändern können: das optische System des Teleskop und insbesondere den Durchmesser seines Spiegels. Dieser ist aber entscheidend für das Lichtsammelvermögen und die Auflösung des Teleskops.

Ein "tieferer" Blick ins All bedeutet auch, dass das Licht der dortigen Objekte (aufgrund der Expansion des Universums)  immer weiter ins Rote - und in den Infrarotbereich - verschoben ist. Deswegen ist der wissenschaftliche Hubble-Nachfolger James Webb auch ein Infrarotteleskop. Webb verfügt zudem noch über einen deutlich größeren Spiegel und erlaubt so einen wirklich tieferen Blick ins All - hier könnte Hubble, auch mit moderneren Instrumenten nicht mithalten. (ds / 27. März 2026)

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