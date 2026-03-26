|
|
Warum steht der Mond im Winter höher
als im Sommer?
Das hat - genau wie die Entstehung der Jahreszeiten - mit der Neigung der
Erdachse zu tun. Im Sommer ist diese für uns auf der Nordhalbkugel Richtung
Sonne geneigt, die Sonne steht deshalb besonders hoch am Himmel. Bei einem
Vollmond stehen sich Sonne und Mond quasi gegenüber, somit beobachten wir auf
der Nordhalbkugel im Sommer die am niedrigsten über dem Horizont stehenden
Vollmonde. Im Winter ist es dann genau umgekehrt: Die Sonne steht
vergleichsweise niedrig am Himmel, der Mond vergleichsweise hoch. (ds
/ 26. März
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|