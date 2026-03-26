Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum steht der Mond im Winter höher als im Sommer? Das hat - genau wie die Entstehung der Jahreszeiten - mit der Neigung der Erdachse zu tun. Im Sommer ist diese für uns auf der Nordhalbkugel Richtung Sonne geneigt, die Sonne steht deshalb besonders hoch am Himmel. Bei einem Vollmond stehen sich Sonne und Mond quasi gegenüber, somit beobachten wir auf der Nordhalbkugel im Sommer die am niedrigsten über dem Horizont stehenden Vollmonde. Im Winter ist es dann genau umgekehrt: Die Sonne steht vergleichsweise niedrig am Himmel, der Mond vergleichsweise hoch.

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