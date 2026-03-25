Schwarze Löcher kollidieren und verschmelzen. Können sie sich auch teilen?

Nein, das ist nach den gängigen Theorien nicht möglich. Für Materie, die einmal den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs überschritten hat, gibt es kein Zurück mehr. Sie wird Teil des extrem kompakten Objekts im Zentrum, das immer weiter anwächst.



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