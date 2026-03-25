Schwarze Löcher kollidieren und verschmelzen. Können sie sich auch teilen?

|
astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
|
Nein, das ist nach den gängigen Theorien nicht möglich. Für Materie, die einmal
den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs überschritten hat, gibt es kein
Zurück mehr. Sie wird Teil des extrem kompakten Objekts im Zentrum, das immer
weiter anwächst.
Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.
|
|
|^
|Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten. W3C
|Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.