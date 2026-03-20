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Gibt es eine maximale Größe bei
Gesteinsplaneten?
Ja, allerdings gibt es keine feste, allgemeingültige Obergrenze, sondern sie
hängt von verschiedenen Faktoren und Umweltbedingungen sowie von der eigenen
Definition ab, wann man einen Gesteinsplaneten noch als Gesteinsplaneten
bezeichnen will: Je massereicher ein Planet nämlich ist, desto leichter kann er
Gase anziehen, so dass seine Atmosphäre immer dichter wird. Als größten
Gesteinsplaneten könnte man also eine Welt bezeichnen, bei der die Atmosphäre
noch nicht zu dicht geworden ist, um nicht wie Neptun auszusehen. Die Grenze
liegt bei etwa fünf bis zehn Erdmasse bzw. bei 1,5 bis zwei Erdradien. (ds
/ 20. März
2026)
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