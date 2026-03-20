Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es eine maximale Größe bei Gesteinsplaneten? Ja, allerdings gibt es keine feste, allgemeingültige Obergrenze, sondern sie hängt von verschiedenen Faktoren und Umweltbedingungen sowie von der eigenen Definition ab, wann man einen Gesteinsplaneten noch als Gesteinsplaneten bezeichnen will: Je massereicher ein Planet nämlich ist, desto leichter kann er Gase anziehen, so dass seine Atmosphäre immer dichter wird. Als größten Gesteinsplaneten könnte man also eine Welt bezeichnen, bei der die Atmosphäre noch nicht zu dicht geworden ist, um nicht wie Neptun auszusehen. Die Grenze liegt bei etwa fünf bis zehn Erdmasse bzw. bei 1,5 bis zwei Erdradien.

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