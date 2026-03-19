Wie kann man die teils gewaltigen Temperaturen von Gaswolken im All seriös bestimmen?

Die Temperatur von Gaswolken im All bestimmt die Astronomie in der Regel durch Auswertung der Spektren der Wolken, also durch eine Aufspaltung des Lichts der Objekte in ihre Wellenlänge. Aus der Analyse der vorhandenen Spektrallinien und von deren Aussehen lässt sich auf die Temperatur des in der Wolke vorhandenen Gases schließen. So kann etwa eine größere Breite einer Spektrallinie auf eine höhere Temperatur hindeuten und das Vorhandensein von Linien bestimmter hochionisierter Elemente auf extreme Temperaturen.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.