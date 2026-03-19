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Wie kann man die teils gewaltigen
Temperaturen von Gaswolken im All seriös bestimmen?
Die Temperatur von Gaswolken im All bestimmt die Astronomie in der Regel durch
Auswertung der Spektren der Wolken, also durch eine Aufspaltung des Lichts der
Objekte in ihre Wellenlänge. Aus der Analyse der vorhandenen Spektrallinien und
von deren Aussehen lässt sich auf die Temperatur des in der Wolke vorhandenen
Gases schließen. So kann etwa eine größere Breite einer Spektrallinie auf eine
höhere Temperatur hindeuten und das Vorhandensein von Linien bestimmter
hochionisierter Elemente auf extreme Temperaturen. (ds
/ 19. März
2026)
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