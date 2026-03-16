Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was versteht man unter einem Anti-Transit? Der Begriff ist nicht so gebräuchlich, er wird aber gelegentlich verwendet, um bei einem Planeten die Position auf der Umlaufbahn zu beschreiben, zu der der Planet für einen Beobachter genau hinter seiner Sonne steht - also 180 Grad hinter der Position, bei der man einen Transit vor der Scheibe des Sterns beobachten kann. Bei einem solchen Anti-Transit kann es zu einem geringfügigen Helligkeitsabfall kommen, da das vom Planeten stammende Licht wegfällt.

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