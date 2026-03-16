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Was versteht man unter einem
Anti-Transit?
Der Begriff ist nicht so gebräuchlich, er wird aber gelegentlich verwendet, um
bei einem Planeten die Position auf der Umlaufbahn zu beschreiben, zu der der
Planet für einen Beobachter genau hinter seiner Sonne steht - also 180 Grad
hinter der Position, bei der man einen Transit vor der Scheibe des Sterns
beobachten kann. Bei einem solchen Anti-Transit kann es zu einem geringfügigen
Helligkeitsabfall kommen, da das vom Planeten stammende Licht wegfällt.
(ds
/ 16. März
2026)
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