Kann KI bei SETI helfen?
Ja - und das tut Künstliche Intelligenz auch schon:
Bei der Suche nach außerirdischen Zivilisationen geht es in der Regel um die
Suche nach Radiosignalen, die keine natürliche Quelle und auch keine Quelle auf
der Erde haben, sondern eventuell von einer anderen Zivilisation ins All
gesendet worden sein könnten. Das bedeutet, dass aus einer ungeheuren Datenmenge
die vielversprechendsten Signale herausgefiltert werden müssen. Eine richtig
trainierte Künstliche Intelligenz kann den Forscherinnen und Forschern dabei
jede Menge Arbeit abnehmen und vielleicht auch auf Muster stoßen, die zuvor
übersehen wurden. (ds
/ 12. März
2026)
