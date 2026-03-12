Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann KI bei SETI helfen? Ja - und das tut Künstliche Intelligenz auch schon: Bei der Suche nach außerirdischen Zivilisationen geht es in der Regel um die Suche nach Radiosignalen, die keine natürliche Quelle und auch keine Quelle auf der Erde haben, sondern eventuell von einer anderen Zivilisation ins All gesendet worden sein könnten. Das bedeutet, dass aus einer ungeheuren Datenmenge die vielversprechendsten Signale herausgefiltert werden müssen. Eine richtig trainierte Künstliche Intelligenz kann den Forscherinnen und Forschern dabei jede Menge Arbeit abnehmen und vielleicht auch auf Muster stoßen, die zuvor übersehen wurden.

