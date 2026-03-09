|
Warum dreht sich die Venus rückwärts?
Schaut man auf den Nordpol der Venus, würde man erkennen, dass sich der Planet
im Uhrzeigersinn um seine eigene Achse dreht - im Gegensatz zu allen anderen
Planeten im Sonnensystem. Außerdem dreht sie sich recht langsam: Ein Venustag
dauert 243 Erdtage. Eine sichere Erklärung für dieses ungewöhnliche Verhalten
gibt es zur Zeit noch nicht, man vermutet aber, dass es etwa mit einem
gewaltigen Ereignis in der Frühgeschichte der Venus zu tun hat. Ursprünglich
könnte der Planet ein ganz "normale" erdähnliche Rotation gezeigt haben. Eine
Kollision mit einem großen Objekt könnte das dann aber geändert haben. Solche
Kollisionen mit Überbleibseln aus der Entstehungsphase des Sonnensystems waren
in der Frühphase unseres Sonnensystems vergleichsweise häufig. (ds
/ 9. März
2026)
