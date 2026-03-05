Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Alle 29,5 Tage ist Vollmond, gibt es eine ähnliche Periode auch für Supermonde? Von einem "Supermond" spricht man (oder besser die populäre Presse oder die PR-Abteilungen - ein astronomischer Begriff ist das nämlich strenggenommen nicht, er wurde sogar von einem Astrologen geprägt), wenn ein Vollmond mit der Erdnähe des Mondes, dem Perigäum, zusammenfällt. Der Mond umrundet die Erde nämlich nicht auf einer Kreisbahn, sondern sein Abstand schwankt. Man kennt das auch von den Sonnenfinsternissen: Ist der Mond während einer totalen Sonnenfinsternis zu weit von der Erde entfernt, kann er die Sonnenscheibe nicht komplett verdecken, es kommt "nur" zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Wann wiederholt sich also ein bestimmter Supermond? Zwischen zwei Passagen des gleichen Bahnpunkts, also in diesem Fall des Perigäums, vergehen im Schnitt 27,5546 Tage, man spricht auch von einem anomalistischen Monat. Zwischen zwei gleichen Mondphasen liegen durchschnittlich 29,5306 Tage (ein synodischer Monat). Ein ähnlicher Supermond tritt also wieder dann auf, wenn ganze Vielfache dieser beiden Periodendauern einander gleichen. Dies ist zum ersten Mal wieder nach rund 14 synodischen (Vollmond) bzw. rund 15 anomalistischen Monaten (Perigäumsdurchgang) der Fall. Es gibt übrigens keine feste Definition für einen Supermond, also wie nahe der Mond zum Vollmondzeitpunkt dem Perigäum seiner Bahn sein muss, um als Supermond zu gelten. Das erklärt, warum es im Jahr mehrere Supermonde geben kann. Einen wirklichen Unterschied zwischen Supermond und "normalem" Vollmond wird ein Beobachter ohne Hilfsmittel übrigens kaum bemerken.

