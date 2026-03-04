Ist der Anteil von Doppelsternen in allen Spektralklassen gleich?

Nein, das ist offenbar nicht der Fall. Aktuelle Studien, die sich mit dem Doppelsternanteil verschiedener Spektralklassen befasst haben, zeigen, dass es einen Trend zu einem höheren Doppelsternanteil bei größeren Massen, also höheren Oberflächentemperaturen der Sterne gibt. O-Sterne haben damit einen höheren Doppelsternanteil als B-Sterne und B-Sterne einen höheren Anteil als kühlere Spektralklassen. Zusätzlich dürfte der Anteil an Doppelsternen auch von der jeweiligen galaktischen Umgebung abhängen.



