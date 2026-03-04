|
Ist der Anteil von Doppelsternen in
allen Spektralklassen gleich?
Nein, das ist offenbar nicht der Fall. Aktuelle Studien, die sich mit dem
Doppelsternanteil verschiedener Spektralklassen befasst haben, zeigen, dass es
einen Trend zu einem höheren Doppelsternanteil bei größeren Massen, also höheren
Oberflächentemperaturen der Sterne gibt. O-Sterne haben damit einen höheren
Doppelsternanteil als B-Sterne und B-Sterne einen höheren Anteil als kühlere
Spektralklassen. Zusätzlich dürfte der Anteil an Doppelsternen auch von der
jeweiligen galaktischen Umgebung abhängen. (ds
/ 4. März
2026)
