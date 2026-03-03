Könnte es sich bei Heißen Jupitern auch um Braune Zwerge handeln?

Als "Heiße Jupiter" werden extrasolare Planeten bezeichnet, die unserem Jupiter ähneln, aber in einem äußerst geringen Abstand um ihre Sonne kreisen. Es handelt sich bei ihnen also um Gasplaneten. Braune Zwerge hingegen sind stellare Objekte, die während ihres Entstehungsprozesses nicht ausreichend Masse aufsammeln konnten, um die Wasserstoff-Fusionsprozesse in ihrem Inneren zu zünden.

Nach Definition spricht man ab einer Masse von etwa der 13-fachen Jupitermasse von Braunen Zwergen - dann nämlich erlaubt es die Masse bestimmte, für Braune Zwerge typische Fusionsprozesse von Deuterium zu starten. Ob also einige Heiße Jupiter in Wirklichkeit Braune Zwerge sein könnten, hängt auch davon ab, wie genau man die Masse dieser Objekte bestimmen konnte.



