Warum ist die Erdachse geneigt?

Das dürfte eine Folge von Kollisionen in der Entstehungszeit des Planetensystems und der Erde sein. Damals wurden aus kleineren Planetenbausteine durch Kollisionen große Planeten und die verbliebenen Planetenbausteine kollidierten in der Folgezeit noch regelmäßig mit den "fertigen" Planeten. So dürfte beispielsweise auch der Mond durch die Kollision der Erde mit einem marsgroßen Objekt entstanden sein.



