Warum ist die Erdachse geneigt?
Das dürfte eine Folge von Kollisionen in der Entstehungszeit des
Planetensystems und der Erde sein. Damals wurden aus kleineren Planetenbausteine
durch Kollisionen große Planeten und die verbliebenen Planetenbausteine
kollidierten in der Folgezeit noch regelmäßig mit den "fertigen" Planeten. So
dürfte beispielsweise auch der Mond durch die Kollision der Erde mit einem
marsgroßen Objekt entstanden sein. (ds /
27. Februar
2026)
