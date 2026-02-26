Welche maximale Entfernung hat Merkur von der Sonne am Himmel?

|
Den größten Abstand am Himmel von der Sonne eines inneren Planeten bezeichnet
man als größte Elongation. Bei Merkur beträgt diese 28 Grad. Zum Vergleich: Die
Sonnenscheibe (und auch die Scheibe des Mondes) hat am Himmel einen Durchmesser
von grob einem halben Grad.
