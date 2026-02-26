Welche maximale Entfernung hat Merkur von der Sonne am Himmel?

Den größten Abstand am Himmel von der Sonne eines inneren Planeten bezeichnet man als größte Elongation. Bei Merkur beträgt diese 28 Grad. Zum Vergleich: Die Sonnenscheibe (und auch die Scheibe des Mondes) hat am Himmel einen Durchmesser von grob einem halben Grad.



