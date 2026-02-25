|
Wie unterscheidet sich das Xuntian-Teleskop
von anderen Weltraumteleskopen?
Das Xuntian-Teleskop ist ein in Bau befindliches chinesisches
Weltraumteleskop, das auch unter der Bezeichnung Chinese Space Station
Telescope (CSST) bekannt ist. Grund für diesen alternativen Namen ist, dass
sich das Teleskop quasi einen Orbit mit der chinesischen Raumstation
Tiangong teilt und an diese andocken kann, um gewartet zu werden. Das
Xuntian-Teleskop soll über einen zwei Meter durchmessenden Hauptspiegel verfügen
(was etwas kleiner ist als der Hauptspiegel von Hubble), dafür aber ein
sehr viel größeres Gesichtsfeld haben. Es verfügt zudem über moderne Instrumente
und Elektronik.
Das Teleskop ist hauptsächlich für großangelegte Himmelsdurchmusterungen
ausgelegt, was auch den Namen Xuntian erklärt, den man mit
"Durchmusterung" übersetzen kann. Es wird daher aus dem nahen Erdorbit
großflächige Beobachtungen machen können, was für kosmologische Fragestellungen
von Bedeutung ist. Hubble (und auch das Infrarotteleskop James Webb)
sind mehr auf Detailbeobachtungen bestimmter Objekte ausgelegt.
Am ehesten vergleichbar mit dem Xuntian-Teleskop dürfte das Nancy Grace
Roman Space Telescope sein, das im Infraroten beobachtet, aber - anders als
James Webb - ein großes Gesichtsfeld haben wird. Es könnte noch in
diesem Jahr starten. Der Start des Xuntian-Teleskops könnte auch noch 2026
erfolgen.
(ds /
25. Februar
2026)
