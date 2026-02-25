Anzeige
Frag astronews.com
Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Wie unterscheidet sich das Xuntian-Teleskop von anderen Weltraumteleskopen?

Das Xuntian-Teleskop ist ein in Bau befindliches chinesisches Weltraumteleskop, das auch unter der Bezeichnung Chinese Space Station Telescope (CSST) bekannt ist. Grund für diesen alternativen Namen ist, dass sich das Teleskop quasi einen Orbit mit der chinesischen Raumstation Tiangong teilt und an diese andocken kann, um gewartet zu werden. Das Xuntian-Teleskop soll über einen zwei Meter durchmessenden Hauptspiegel verfügen (was etwas kleiner ist als der Hauptspiegel von Hubble), dafür aber ein sehr viel größeres Gesichtsfeld haben. Es verfügt zudem über moderne Instrumente und Elektronik.

Das Teleskop ist hauptsächlich für großangelegte Himmelsdurchmusterungen ausgelegt, was auch den Namen Xuntian erklärt, den man mit "Durchmusterung" übersetzen kann. Es wird daher aus dem nahen Erdorbit großflächige Beobachtungen machen können, was für kosmologische Fragestellungen von Bedeutung ist. Hubble (und auch das Infrarotteleskop James Webb) sind mehr auf Detailbeobachtungen bestimmter Objekte ausgelegt.

Am ehesten vergleichbar mit dem Xuntian-Teleskop dürfte das Nancy Grace Roman Space Telescope sein, das im Infraroten beobachtet, aber - anders als James Webb - ein großes Gesichtsfeld haben wird. Es könnte noch in diesem Jahr starten. Der Start des Xuntian-Teleskops könnte auch noch 2026 erfolgen. (ds / 25. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

