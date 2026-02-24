Anzeige
Frag astronews.com
Könnte die ISS theoretisch zum Mond fliegen?

Nein. Dazu fehlen ihr die Möglichkeiten. Selbst um ihre Umlaufbahn regelmäßig wieder zu erhöhen, ist sie auf angedockte Raumschiffe angewiesen und diese erhöhen die Umlaufbahn jeweils nur um eine niedrige zweistellige Kilometerzahl. Die Internationale Raumstation ISS umrundet die Erde in einer Höhe von rund 400 Kilometern und ist auf eine so niedrige Umlaufbahn auch ausgelegt - sie muss regelmäßig von der Erde versorgt werden und ihr Energiehaushalt ist auf einen 90-minütigen Wechsel von Tag und Nacht eingerichtet. Auch für höhere Beschleunigungen ist die ISS nicht gebaut und der Strahlenschutz für die Besatzung dürfte bei größerer Entfernung von der Erde ein Problem werden. Natürlich würden sich für all diese Dinge Lösungen finden lassen, doch wäre das alles technisch sehr aufwändig und teuer, so dass sich damit selbst theoretisch niemand befasst. Zudem ist die ISS recht alt, so dass es kaum sinnvoll wäre, in sie noch groß zu investieren. (ds / 24. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
