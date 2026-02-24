|
|
Könnte die ISS theoretisch zum Mond
fliegen?
Nein. Dazu fehlen ihr die Möglichkeiten. Selbst um ihre Umlaufbahn regelmäßig
wieder zu erhöhen, ist sie auf angedockte Raumschiffe angewiesen und diese
erhöhen die Umlaufbahn jeweils nur um eine niedrige zweistellige Kilometerzahl.
Die Internationale Raumstation ISS umrundet die Erde in einer Höhe von rund 400
Kilometern und ist auf eine so niedrige Umlaufbahn auch ausgelegt - sie muss
regelmäßig von der Erde versorgt werden und ihr Energiehaushalt ist auf einen
90-minütigen Wechsel von Tag und Nacht eingerichtet. Auch für höhere
Beschleunigungen ist die ISS nicht gebaut und der Strahlenschutz für die
Besatzung dürfte bei größerer Entfernung von der Erde ein Problem werden.
Natürlich würden sich für all diese Dinge Lösungen finden lassen, doch wäre das
alles technisch sehr aufwändig und teuer, so dass sich damit selbst theoretisch
niemand befasst. Zudem ist die ISS recht alt, so dass es kaum sinnvoll wäre, in
sie noch groß zu investieren.
(ds /
24. Februar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|