|
|
Ist der Asteroidengürtel ein Beweis für
eine Nova?
Nein. Eine Nova ist in der Regel eine Explosion auf der Oberfläche eines
Weißen Zwergs, der sich in einem Doppelsternsystem befindet und so lange
Material von seinem Begleiter abzieht, bis es zur Explosion kommt. Unsere Sonne
ist (noch) kein Weißer Zwerg und auch nicht Teil eines Doppelsternsystems. Der
Asteroidengürtel ist, so die gängige Theorie, ein Überbleibsel aus der Zeit der
Entstehung des Planetensystems. Durch den gravitativen Einfluss des gerade
entstehenden Riesenplaneten Jupiter konnte sich hier kein richtiger Planet
bilden, so dass zahlreiche Planetenbausteine übrig geblieben sind.
(ds /
23. Februar
2026)
Haben Sie auch eine Frage? Frag
astronews.com.
|
|