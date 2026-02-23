Anzeige
Ist der Asteroidengürtel ein Beweis für eine Nova?

Nein. Eine Nova ist in der Regel eine Explosion auf der Oberfläche eines Weißen Zwergs, der sich in einem Doppelsternsystem befindet und so lange Material von seinem Begleiter abzieht, bis es zur Explosion kommt. Unsere Sonne ist (noch) kein Weißer Zwerg und auch nicht Teil eines Doppelsternsystems. Der Asteroidengürtel ist, so die gängige Theorie, ein Überbleibsel aus der Zeit der Entstehung des Planetensystems. Durch den gravitativen Einfluss des gerade entstehenden Riesenplaneten Jupiter konnte sich hier kein richtiger Planet bilden, so dass zahlreiche Planetenbausteine übrig geblieben sind. (ds / 23. Februar 2026)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
